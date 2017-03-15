Новый дачный закон одобрен Госдумой

Государственной Думой в первом чтении принят проект закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области.

В ходе представления проекта заместитель министра экономического развития Российской Федерации - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко отметила, что законопроект подготовлен в рамках исполнения указания президента Российской Федерации о внесении в законодательство изменений, регулирующих на комплексной основе всех правоотношений, касающихся юридических лиц и граждан в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

«Действующий в настоящее время федеральный закон о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан во многом не соответствует положениям Гражданского, Земельного, Градостроительного и Жилищного кодексов. В этой связи предложена новая редакция закона, которая предусматривает урегулирование ряда вопросов в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства», - пояснила Виктория Абрамченко.

Замминистра обозначила вопросы, которые регулируют положения законопроекта. В частности, законопроект предлагает объединить понятие садового и дачного земельного участка с возможностью строительства на таких участках индивидуальных жилых домов с правом регистрации граждан по аналогии строительства на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, а также садовых домов. Права на эти объекты будут подлежать государственной регистрации. При этом для строительства садового дома, предназначенного для сезонного пребывания граждан не потребуется получение разрешения на строительство.

Таким образом, будет обеспечена реализация решений, принятых Конституционным судом Российской Федерации, который признал возможность постоянной регистрации граждан по месту их жительства в пригодных для постоянного проживания жилых строениях, расположенных на садовых земельных участках.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Земельный кодекс, устанавливающих единый порядок предоставления садоводческим товариществам земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности на бесконкурсной основе.

Для приведения в соответствие с Гражданским кодексом в части организационно-правовых форм некоммерческих организаций в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства проект закона предлагает установить, что соответствующим юридическим лицам можно существовать исключительно в форме товарищества собственников недвижимости одного из двух видов - садоводческое и огородническое. Такое предложение основано на существующей практике, поскольку 85% юридических лиц в этой сфере существуют в организационно-правовой форме некоммерческого товарищества.

В целях устранения негативных явлений, которые возникают на практике при уплате взносов членами некоммерческих организаций, законопроект предлагает сократить количество взносов до трех: вступительные, членские и целевые в отличие от действующих в настоящее время пяти видов взносов.

Кроме того, проект закона определяет отношения между товариществами и гражданами, которые желают вести садоводство, огородничество и дачное хозяйство в индивидуальном порядке.

До принятия проекта закона в первом чтении он был рассмотрен на парламентских слушаниях, проведенных 10 ноября 2016 года. В законопроекте также учтены предложения общественных организаций, самих садоводов и их объединений.

Источник: Псковская Лента Новостей