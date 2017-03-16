В Пскове продолжаются бесплатные занятия по ЖКХ

В рамках проекта «Университет третьего возраста - факультет «ЖКХ» специалисты Союза собственников недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя» проводят в Пскове бесплатные занятия по ЖКХ в бизнес-центре на ул. Максима Горького, 6-а.

«Сейчас обучение проходит новая группа. Посещаемость достаточно высокая, так как у людей накопилось множество вопросов, связанных со сферой ЖКХ, - отметил руководитель проекта Алексей Кириллов. - Мы на лекциях подробно разбираем последние изменения в Правилах предоставления коммунальных услуг, вопросы тарифного регулирования в ЖКХ и переноса платы за ОДН в жилищную услугу с 2016 года, вопросы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и многое другое. Слушатели семинаров получают исчерпывающие ответы на свои вопросы».

https://vk.com/cchpskov, https://www.facebook.com/CCHPskov/. Количество мест ограничено. В настоящее время продолжается набор групп слушателей на апрель и май 2017 года на занятия в Пскове. Запись в группы по телефону – 8-921-218-95-88 (Тамара Михайловна) или в группах в социальных сетях -. Количество мест ограничено.

Всего в рамках проекта планируется обучить не менее 700 жителей Псковской области.

Выпускники проекта «Университет третьего возраста - факультет «ЖКХ» проходят подготовку для участия в советах многоквартирных домов. Лучшие 25 слушателей проекта пройдут дополнительную подготовку и будут рекомендованы Государственной жилищной инспекции, как общественные инспекторы ЖКХ Псковской области.

Отметим, проект «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ» Общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» направлен на стимулирование собственников и нанимателей жилья к объединению для управления многоквартирными домами, созданию институтов самоуправления.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента РФ от 5 апреля 2016 года и на основании конкурса, проведенного Союзом пенсионеров России.

Источник: Псковская Лента Новостей