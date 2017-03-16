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Качество капитального ремонта крыш в Новосокольниках проверили пожарные


17.03.2017 12:42 ПЛН, Псков

В четверг, 16 марта, в Новосокольниках представители районной администрации, Регионального оператора, подрядных и управляющих организаций проверили качество отремонтированных крыш по адресам: ул. Партизанская, д. 9, ул. Партизанская, д. 22а, ул. Партизанская, д. 22в. 
 
 
Дома 1951, 1963, 1965 годов постройки были включены в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2016 год. Ремонты осуществлялись подрядной организацией ООО «Созидатель». Затраченная сумма - 3,5 млн руб.
 
 
При приемке работ были выполнены практические испытания герметичности кровельного покрытия и системы организованного водостока, а также ее производительности при помощи пожарного расчета путем пролива поверхности кровли водой.
 
 
В ходе проверки было отмечено хорошее качество выполнения работ. «Как только начинаются дожди, бывают жалобы на протечки. Старый жилой фонд требует ремонта. Эти дома - пример того, что есть подрядчики, готовые делать качественно», – отметил глава Новосокольнического района Николай Наумов.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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