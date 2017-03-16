Качество капитального ремонта крыш в Новосокольниках проверили пожарные

В четверг, 16 марта, в Новосокольниках представители районной администрации, Регионального оператора, подрядных и управляющих организаций проверили качество отремонтированных крыш по адресам: ул. Партизанская, д. 9, ул. Партизанская, д. 22а, ул. Партизанская, д. 22в.

Дома 1951, 1963, 1965 годов постройки были включены в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2016 год. Ремонты осуществлялись подрядной организацией ООО «Созидатель». Затраченная сумма - 3,5 млн руб.

При приемке работ были выполнены практические испытания герметичности кровельного покрытия и системы организованного водостока, а также ее производительности при помощи пожарного расчета путем пролива поверхности кровли водой.

В ходе проверки было отмечено хорошее качество выполнения работ. «Как только начинаются дожди, бывают жалобы на протечки. Старый жилой фонд требует ремонта. Эти дома - пример того, что есть подрядчики, готовые делать качественно», – отметил глава Новосокольнического района Николай Наумов.

Источник: Псковская Лента Новостей