19 домов исчезнут в Пскове к 1 октября. ФОТО19 домов исчезнут в Пскове к 1 октября 2017 года. Фотокорреспондент Псковской Ленты Новостей выяснил, какие именно дома пойдут под снос. (ФОТОРЕПОРТАЖ) Дома расположены по адресам: улица Боровая,...47
Качество капитального ремонта крыш в Новосокольниках проверили пожарные
17.03.2017 12:42 ПЛН, Псков
В четверг, 16 марта, в Новосокольниках представители районной администрации, Регионального оператора, подрядных и управляющих организаций проверили качество отремонтированных крыш по адресам: ул. Партизанская, д. 9, ул. Партизанская, д. 22а, ул. Партизанская, д. 22в.
Дома 1951, 1963, 1965 годов постройки были включены в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2016 год. Ремонты осуществлялись подрядной организацией ООО «Созидатель». Затраченная сумма - 3,5 млн руб.
При приемке работ были выполнены практические испытания герметичности кровельного покрытия и системы организованного водостока, а также ее производительности при помощи пожарного расчета путем пролива поверхности кровли водой.
В ходе проверки было отмечено хорошее качество выполнения работ. «Как только начинаются дожди, бывают жалобы на протечки. Старый жилой фонд требует ремонта. Эти дома - пример того, что есть подрядчики, готовые делать качественно», – отметил глава Новосокольнического района Николай Наумов.
Источник: Псковская Лента Новостей
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