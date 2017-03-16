Плата за утилизацию мусора в Псковской области существенно занижена - Андрей Агапов

Плата за утилизацию и транспортировку мусора в Псковской области существенно занижена. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта сообщил и.о. руководителя Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Он сообщил, что в данный момент решается вопрос о пересмотре данных тарифов. После отбора регионального оператора по обращению с бытовыми отходами профильный комитет утвердит тарифы.

Кроме того, будут разработаны нормативы по образованию отходов по каждой категории многоквартирных и частных домов.

Источник: Псковская Лента Новостей