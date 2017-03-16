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Плата за утилизацию мусора в Псковской области существенно занижена - Андрей Агапов
17.03.2017 13:10 ПЛН, Псков
Плата за утилизацию и транспортировку мусора в Псковской области существенно занижена. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта сообщил и.о. руководителя Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.
Он сообщил, что в данный момент решается вопрос о пересмотре данных тарифов. После отбора регионального оператора по обращению с бытовыми отходами профильный комитет утвердит тарифы.
Кроме того, будут разработаны нормативы по образованию отходов по каждой категории многоквартирных и частных домов.
Источник: Псковская Лента Новостей
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