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Плата за утилизацию мусора в Псковской области существенно занижена - Андрей Агапов


17.03.2017 13:10 ПЛН, Псков

Плата за утилизацию и транспортировку мусора в Псковской области существенно занижена. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта сообщил и.о. руководителя Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Он сообщил, что в данный момент решается вопрос о пересмотре данных тарифов. После отбора регионального оператора по обращению с бытовыми отходами профильный комитет утвердит тарифы.

Кроме того, будут разработаны нормативы по образованию отходов  по каждой категории многоквартирных и частных домов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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