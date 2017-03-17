Андрей Тарасов: Идея нормирования тарифов на ОДН была заведомо провальной

Идея нормирования тарифов на ОДН была заведомо провальной. Такое мнение высказал 21 марта в ходе «круглого стола» «Общедомовые нужды - выход возможен» в Псковском областном Собрании депутатов директор ООО «УК ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Андрея Тарасова, проблема ОДН связана не с тем, что люди не хотели оплачивать, а с тем что люди не понимали, откуда берутся объемы, которые им приходилось оплачивать по холодной воде и горячей воде. По электросчетчикам люди имеют доступ к индивидуальным приборам учета, легко попасть к общим приборам учета, а по воде - обратная ситуация.

Андрей Тарасов считает, что реформа ЖКХ не подготовлена. «Мы давно говорим, все приборы учета выносить в места общего пользования. Это снимает все вопросы по использованию ресурсов. Любые скрытные мероприятия всегда будут вызывать недоверие», - сказал руководитель управляющей компании.

Идея нормирования изначально провальная, уверен он. Она должна возникать, когда нет приборов учета. По его мнению, тариф должен быть различным для домов с общедомовыми приборами учета и без приборов учета, чтобы стимулировать собственников к их установке.

Необходимо, добавил он, решать проблему с доступом к приборам учета для контроля. Дома с общедомовыми счетчиками вообще не должны подлежать нормированию. А деньги должны получать «ресурсники», а не управляющие компании, убежден Андрей Тарасов.

Источник: Псковская Лента Новостей