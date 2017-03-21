Депутаты-единороссы совместно с представителями исполнительной власти, управляющих компаний и общественности обсудили проблему платы за общедомовые нужды

По инициативе фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов состоялся круглый стол «Общедомовые нужды – выход возможен». Модератором дискуссии по ситуации, сложившейся в регионе с начислением платы за общедомовые нужды, выступил спикер регионального парламента Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов.

В обсуждении проблемной темы приняли участие первый вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов, вице-спикер, руководитель фракции единороссов Валентин Каленский, вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов, вице-спикер Виктор Остренко, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Александр Братчиков, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Наталья Мельникова, депутат Марина Борисенкова.

В качестве приглашенных в круглом столе участвовали и. о. председателя Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, председатель государственного комитета по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов, начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексей Захаров, секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов, председатель общественного Совета при областном комитете по делам строительства и ЖКХ, член Молодёжного парламента Алексей Кириллов, представители прокуратуры, регионального отделения Общероссийского народного фронта и управляющих компаний.

Предваряя выступления докладчиков, Александр Котов напомнил, что с 1 января 2017 года в соответствии с требованиями федерального законодательства изменилась система оплаты за общедомовые нужды (ОДН). «Были рассчитаны региональные нормативы за ОДН, которые, мягко говоря, не соответствовали реальным объёмам потребления ресурсов, что вызвало справедливое возмущение жителей многоквартирных домов. Депутаты получили массу обращений от граждан», - сказал председатель Собрания.

Александр Котов отметил, что в рамках парламентского контроля депутаты уже обращались к теме ОДН – на заседании фракции «Единая Россия» с докладом по ситуации выступал вице-губернатор Александр Кузнецов, однако, тогда, по словам спикера, окончательного решения проблемы предложено не было.

«Наш круглый стол призван более детально разобраться в вопросе с учётом мнения администрации, управляющих компаний, общественников и предложить выход, который устроил бы граждан и соответствовал федеральному и региональному законодательству», - обозначил цель встречи Александр Котов.

Прежде, чем перейти к дискуссии, приглашённые выступили с короткими докладами, в которых поделились своими позициями и отношением к изменению порядка оплаты.

Руководитель госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов напомнил предысторию вопроса: нормативы за ОДН были рассчитаны московской фирмой «Центр муниципальной экономики и права» методом аналогов на основании данных, предоставленных муниципальными образованиями области. Объёмы потребления воды и электричества в многоквартирных домах, рассчитанные по утверждённым формулам, оказались в несколько раз выше реальных, что привело к необоснованному росту платежей за ОДН.

Андрей Агапов сообщил, что на настоящий момент нормативы за ОДН пересчитаны с использованием другого метода, что привело к их существенному снижению. «С 1 апреля в домах, не оборудованных приборами учёта, расчёт платы за ОДН будет производиться по новым нормативам, а там, где коллективные приборы учёта установлены – по показаниям счётчиков», - обозначил позицию комитета Андрей Агапов.

Представитель прокуратуры посчитал такой подход неправомерным: разделение многоквартирных домов на категории в зависимости от наличия либо отсутствия в них приборов учёта не соответствует действующему федеральному законодательству – нормативы за ОДН должны быть установлены для всех «многоэтажек» без исключения.

«Можно ли гражданам сейчас предоставить альтернативу: платить за ОДН по показателям счётчиков или по нормативам? - поставил вопрос Александр Котов. – По моему мнению, ответ на этот вопрос – очень важный, может быть, даже ключевой для нашего круглого стола».

Спикер регионального парламента отметил, что в Государственной Думе находится на рассмотрении проект федерального закона, который, в случае его принятия, внесёт ясность в вопрос с платежами за ОДН, однако, по убеждению Александра Котова, даже при существующем законодательстве решение может быть найдено.

По предложению председателя областного Собрания госкомитету по делам строительства и ЖКХ рекомендовано доработать приказ об утверждении нормативов на общедомовые нужды с учётом мнения прокуратуры и с чётким обоснованием правовой возможности оплаты за ОДН по приборам учёта.

Последующие рекомендации круглого стола были сформулированы на основании предложений руководителей управляющих компаний и общественников.

Директор «УК ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов сделал акцент на необходимости установки индивидуальных и коллективных приборов учёта в многоквартирных домах в общедоступных местах.

«Проблема не в том, что люди не хотят оплачивать. Они просто не понимают, откуда берутся такие объёмы потреблённых ресурсов. Показателей приборов учёта жильцы не видят, от этого появляется недоверие», - сказал Андрей Тарасов.

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Александр Братчиков заявил о готовности подготовить вместе с коллегами законодательную инициативу федерального уровня по внесению соответствующих изменений в строительные регламенты.

В продолжение темы Александр Котов добавил, что установка приборов учёта в общедоступных местах может стать нормой не только при новом строительстве, но и при проведении капитального ремонта многоквартирных домов по согласованию с жильцами и с учётом технологических особенностей. Александр Братчиков пообещал тщательно проработать вопрос со специалистами.

Не осталось без внимания предложение председателя общественного Совета при областном комитете по делам строительства и ЖКХ Алексея Кириллова о возможности расчёта норматива за ОДН с учётом индивидуальных особенностей многоквартирного дома. Этот вопрос в соответствие с рекомендациями круглого стола также будет изучен специалистами.

«Я прошу внимательно проанализировать все выступления руководителей управляющих компаний и общественников», - обратился Александр Котов к председателю Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ. «Если, вы учтёте все рациональные предложения, которые сегодня прозвучали, то принимаемые решения будут более взвешенными, и, самое главное, наши граждане не будет испытывать неудобства, которые были созданы в начале этого года», - в заключение сказал спикер регионального парламента.

Полный перечень рекомендаций круглого стола «Общедомовые нужды – выход возможен», инициированный депутатами-единороссами, будет направлен в органы исполнительной власти.

Источник: Псковская Лента Новостей