Псковский Росреестр рассказал о новой форме документа, удостоверяющего государственную регистрацию прав

15 июля 2016 года вступила в силу норма об изменении Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», на основании которой Росреестр прекратил выдачу бумажных свидетельств о государственной регистрации прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области.

С этого момента государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость стала удостоверяться другим документом- выпиской из Единого государственного реестра прав, а с 1 января 2017 года, после вступления в действие положений Федерального закона от 13.07.2017 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и подзаконных нормативных правовых актов» - выпиской из государственного реестра недвижимости (ЕГРН). При этом в процедуре оформления права собственности для заявителей ничего не изменилось.

Выписка из ЕГРН подтверждает факт проведения государственной регистрации, содержит информацию об объекте недвижимости, его правообладателях , правоустанавлива ющих документах и выдается как в бумажной, так и в электронной форме и бывает двух видов- Удостоверяющая, которая выдается новому собственнику после проведения государственной регистрации права на недвижимость, и выписка о зарегистрированн ых правах на объект недвижимости. Последний документ чуть менее полный, в нем отсутствует конфиденциальная информация (паспортные данные собственника, номера документов-основ аний для госрегистрации и т.д.).

Удостоверяющая выписка из ЕГРН по сути является документом одного вида со свидетельством о государственной регистрации прав и принципиально от него не отличается. Введение такой формы обусловлено развитием электронных услуг и бесконтактных технологий Росреестра, который в настоящее время предоставляет возможность зарегистрировать право на недвижимость по документам, поданным в электронном виде. Такая регистрация права удостоверяется выпиской из ЕГРН и для исключения разночтений относительно удостоверяющего документа - «свидетельство» или «выписка» – законодатель оставил только лишь выписку. Удостоверяющая выписка из ЕГРН может быть выдана как в бумажной, так и в электронной форме. В бумажном виде Удостоверяющая выписка заверяется подписью государственного регистратора и гербовой печатью. Во втором случае выписка заверяется усиленной электронно-цифро вой подписью государственного регистратора, которая защищена от подделки. Удостоверяющая выписка из ЕГРН действительна на момент выдачи. В случае необходимости собственник может получить новую выписку, которая выдается бесплатно. Причем в повседневной жизни этого делать не надо- на сегодняшний день органы власти, нотариусы, муниципалитеты, банковские и страховые организации обязаны самостоятельно и без участия граждан запрашивать в электронном виде выписки о правах, зарегистрированн ых в Росреестре. В региональном ведомстве подчеркнули, что переход на новую форму подтверждающих регистрацию документов никак не повлиял на безопасность покупателей и правообладателей собственности при совершении сделок, так как согласно законодательству единственным доказательством существования зарегистрированн ого права является только запись о государственной регистрации такого права в ЕГРН.

Источник: Псковская Лента Новостей