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Псковский Росреестр рассказал о новой форме документа, удостоверяющего государственную регистрацию прав
15 июля 2016 года вступила в силу норма об изменении Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», на основании которой Росреестр прекратил выдачу бумажных свидетельств о государственной регистрации прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области.
С этого момента государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость стала удостоверяться другим документом- выпиской из Единого государственного реестра прав, а с 1 января 2017 года, после вступления в действие положений Федерального закона от 13.07.2017 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и подзаконных нормативных правовых актов» - выпиской из государственного реестра недвижимости (ЕГРН). При этом в процедуре оформления права собственности для заявителей ничего не изменилось.
Выписка из ЕГРН подтверждает факт проведения государственной регистрации, содержит информацию об объекте недвижимости, его правообладателях
Удостоверяющая выписка из ЕГРН по сути является документом одного вида со свидетельством о государственной регистрации прав и принципиально от него не отличается. Введение такой формы обусловлено развитием электронных услуг и бесконтактных технологий Росреестра, который в настоящее время предоставляет возможность зарегистрировать право на недвижимость по документам, поданным в электронном виде. Такая регистрация права удостоверяется выпиской из ЕГРН и для исключения разночтений относительно удостоверяющего документа - «свидетельство» или «выписка» – законодатель оставил только лишь выписку.
Удостоверяющая выписка из ЕГРН может быть выдана как в бумажной, так и в электронной форме. В бумажном виде Удостоверяющая выписка заверяется подписью государственного регистратора и гербовой печатью. Во втором случае выписка заверяется усиленной электронно-цифро
Удостоверяющая выписка из ЕГРН действительна на момент выдачи. В случае необходимости собственник может получить новую выписку, которая выдается бесплатно. Причем в повседневной жизни этого делать не надо- на сегодняшний день органы власти, нотариусы, муниципалитеты, банковские и страховые организации обязаны самостоятельно и без участия граждан запрашивать в электронном виде выписки о правах, зарегистрированн
В региональном ведомстве подчеркнули, что переход на новую форму подтверждающих регистрацию документов никак не повлиял на безопасность покупателей и правообладателей собственности при совершении сделок, так как согласно законодательству единственным доказательством существования зарегистрированн
Удостоверяющая выписка из ЕГРН по сути является документом одного вида со свидетельством о государственной регистрации прав и принципиально от него не отличается. Введение такой формы обусловлено развитием электронных услуг и бесконтактных технологий Росреестра, который в настоящее время предоставляет возможность зарегистрировать право на недвижимость по документам, поданным в электронном виде. Такая регистрация права удостоверяется выпиской из ЕГРН и для исключения разночтений относительно удостоверяющего документа - «свидетельство» или «выписка» – законодатель оставил только лишь выписку.
Удостоверяющая выписка из ЕГРН может быть выдана как в бумажной, так и в электронной форме. В бумажном виде Удостоверяющая выписка заверяется подписью государственного регистратора и гербовой печатью. Во втором случае выписка заверяется усиленной электронно-цифро
Удостоверяющая выписка из ЕГРН действительна на момент выдачи. В случае необходимости собственник может получить новую выписку, которая выдается бесплатно. Причем в повседневной жизни этого делать не надо- на сегодняшний день органы власти, нотариусы, муниципалитеты, банковские и страховые организации обязаны самостоятельно и без участия граждан запрашивать в электронном виде выписки о правах, зарегистрированн
В региональном ведомстве подчеркнули, что переход на новую форму подтверждающих регистрацию документов никак не повлиял на безопасность покупателей и правообладателей собственности при совершении сделок, так как согласно законодательству единственным доказательством существования зарегистрированн
Источник: Псковская Лента Новостей