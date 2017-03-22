Обучающий семинар для собственников жилья провел замруководителя Фонда капитального ремонта Псковской области

В целях повышения юридической грамотности населения специалисты Фонда капитального ремонта Псковской области провели обучающий семинар для собственников жилья.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, в рамках проекта «Университет третьего возраста - факультет «ЖКХ» специалисты Союза Собственников Недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя» пригласили заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта Алексея Тимашова. В ходе семинара собственникам помещений в многоквартирных домах были даны разъяснения, касающиеся программы капитального ремонта, в частности о порядке включения МКД в краткосрочный план и очередности проведения капитального ремонта в соответствии с нормами действующего законодательства, об изменении срока проведения капитального ремонта на более ранний.

По словам Алексея Тимашова, целью семинара было создание благоприятных условий для эффективной реализации региональной программы капитального ремонта, собственники узнали основные этапы организации и проведения капитального ремонта, получили индивидуальные консультации по интересующим вопросам и ознакомились с необходимой нормативной документацией.

Источник: Псковская Лента Новостей