В Госкомитете по делам строительства и ЖКХ Псковской области пока не определились, что делать дальше с нормативами на ОДН

В Госкомитете по делам строительства и ЖКХ Псковской области пока не определились, что делать дальше с нормативами на общедомовые нужды в связи с отрицательным заключением прокуратуры на новый проект приказа, подготовленного ведомством. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» сообщил и.о. руководителя комитета Андрей Агапов.

«Тот проект приказа, который комитет готовил, предлагая распространить нормы только на те дома, которые не оборудованы приборами учета, получил отрицательное заключение прокуратуры. Имеется расчет, который выполнен по расчетному методу, в котором значительно сокращены показатели по водоснабжению - горячему и холодному. На сегодняшний день мы не определились, как действовать дальше. Наверное, будет разработан очередной приказ, который удовлетворит пожелания граждан и будет согласован прокуратурой Псковской области», - отметил он.

Андрей Агапов пояснил, что прокуратура в своем заключении сослалась на федеральное законодательство, «которое говорит о том, что все дома должны платить только по нормативу».

«Мы попробуем пойти каким-то другим путем, чтобы предусмотреть для жителей нашей области возможность платить за ОДН не по нормативу, а по фактическому потреблению», - сказал и.о. руководителя комитета, подчеркнув, что соответствующие изменения сейчас рассматриваются на федеральном уровне.

Андрей Агапов добавил, что нормативы по расчетному методу должны быть введены по всей России до 1 июня 2017 года. «Мы постараемся пооперативнее это сделать, поменять проект приказа и привести в соответствие со всеми нормами», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей