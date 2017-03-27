Водопроводную сеть деревни Ильинское отремонтируют за счет средств резервного фонда областной комиссии по ликвидации ЧС

Водопроводная сеть деревни Ильинское Красногородского района будет отремонтирована за счет средств резервного фонда областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, такое решение было принято во вторник, 28 марта, на очередном заседании комиссии под руководством заместителя комиссии по ЧС, замруководителя аппарата администрации области Михаила Дьякова.

С просьбой о выделении средств для обеспечения качественного водоснабжения жителей деревни обратилась глава Красногороского района Валентина Понизовская. Она отметила, что водопровод, построенный в 1955 году, сейчас находится в аварийном состоянии. Только с начала этого года произошло шесть прорывов трубы. К сети подключено более 40 жилых домов, школа, магазин, почта и библиотека. На замену 300 метров сетей требуется более 400 тыс рублей.

Первый заместитель начальника Государственного финансового управления Псковской области Людмила Павлова отметила, что для оказания финансовой помощи администрация Красногородского района должна предоставить полный пакет документов.

Зампредседатель КЧС Михаил Дьяков поручил главе района Валентине Понизовской в срок до 15 апреля предоставить в финуправление необходимые документы, а и. о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрею Агапову взять ситуацию под личный контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей