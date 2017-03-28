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Суд полностью удовлетворил требования ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по делу о самовольном подключении газового оборудования
29.03.2017 12:04 ПЛН, Псков
Районный суд подтвердил требования ООО «Газпром межрегионгаз Псков» о необходимости возмещения ущерба, возникшего в результате несанкционированного подключения газовой плиты в квартире на Рижском проспекте Пскова.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, в сентябре 2016 года, при проведении очередной проверки, в одной из квартир по Рижскому проспекту, дом №70, сотрудниками ресурсоснабжающей организации было выявлено несанкционированное подключение дополнительного газового оборудования - газовой плиты - к внутриквартирному газопроводу.
По результатам проверки был составлен акт, а собственнику квартиры, в соответствии с Методическими рекомендациями расчета ущерба от несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления, произведены начисления по установленной мощности газового оборудования, которые составили порядка 23 000 рублей.
Поскольку собственник отказался в добровольном порядке возмещать ущерб, ресурсоснабжающая организация была вынуждена обратиться с исковым заявлением в суд.
Судом принято решение удовлетворить требования заявителя, ООО «Газпром межрегионгаз Псков», в полном объеме. Судебный приказ передан в Службу судебных приставов для взыскания в принудительном порядке полной суммы задолженности и госпошлины. В случае, если ущерб не будет возмещен в пятидневный срок, нарушителя обяжут дополнительно оплатить исполнительский сбор - 7% от суммы задолженности.
Добавим, что расчет стоимости отобранного газа вследствие несанкционированного подключения выполнен за полугодовой период в соответствии с Методическими рекомендациями расчета ущерба от несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления и несанкционированных вмешательств в работу приборов учета газа, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 18.12.2015 №975.
Источник: Псковская Лента Новостей
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