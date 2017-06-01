В Пскове начали отключать горячую водуСегодня, 5 июня, в Пскове начались плановые отключения горячей воды. Без воды на 2 недели, до 19 июня, в понедельник остались дома в Овсище, на улицах...6
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В Пскове начали отключать горячую воду
05.06.2017 12:18 ПЛН, Псков
Сегодня, 5 июня, в Пскове начались плановые отключения горячей воды. Без воды на 2 недели, до 19 июня, в понедельник остались дома в Овсище, на улицах Леона Поземского и Ижорского батальона.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», ежегодный ремонт котельных проводится в рамках комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Псков» на 2017 год размещен на официальном сайте города и опубликован в газете «Псковские Новости».
Ознакомиться с планом ремонта теплоисточников можно здесь.
Источник: Псковская Лента Новостей
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