В Пскове начали отключать горячую воду

Сегодня, 5 июня, в Пскове начались плановые отключения горячей воды. Без воды на 2 недели, до 19 июня, в понедельник остались дома в Овсище, на улицах Леона Поземского и Ижорского батальона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», ежегодный ремонт котельных проводится в рамках комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Псков» на 2017 год размещен на официальном сайте города и опубликован в газете «Псковские Новости».

здесь. Ознакомиться с планом ремонта теплоисточников можно

Источник: Псковская Лента Новостей