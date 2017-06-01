В Псковской области насчитывается только один «проблемный» дом с капитальным ремонтом

В Псковской области насчитывается только один «проблемный» дом с капитальным ремонтом. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил руководитель регионального фонда капитального ремонта Сергей Макарченко 5 июня на заседании комитета по экономической политике Псковского областного Собрания депутатов, отвечая на вопросы депутатов.

Жители отказались принимать дом, подрядчик подал в суд на фонд капитального ремонта.

Отвечая на вопрос депутата и представителя ОНФ Всеволода Козловского о том, как часто подрядчики ведут ремонт с нарушением технологии ремонта, Сергей Макарченко ответил, что подрядчика в таких случаях останавливают. Однако и претензии общественников, по его словам, не всегда обоснованы.

На заседании председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов представил поправки в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области». Законопроект внесен для приведения в соответствие с федеральным законом.

К полномочиям Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства планируется отнести:

установление порядка принятия решения по вопросам, предусмотренным пунктами 1-4 части 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

обеспечение размещения региональной программы капитального ремонта и краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

размещение в системе информации о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта, а также документы, подтверждающие принятие соответствующего решения; о совершенных операциях по списанию со счета и зачислению на счет денежных средств, в том числе на специальный счет, которые открыты в целях формирования фонда капитального ремонта, а также об остатке денежных средств на таких счетах

Проект закона устанавливает срок для принятия органом местного самоуправления решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора - в течение месяца со дня истечения трехмесячного срока для рассмотрения предложений регионального оператора о капитальном ремонте многоквартирного дома.

Установлена обязанность владельцев специальных счетов ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять сведения о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт, поступивших взносов, сведения о размере израсходованных средств на капитальный ремонт со специального счета, сведения о размере остатка средств на специальном счете, сведения о заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение капитального ремонта с приложением заверенных копий таких договоров.

Источник: Псковская Лента Новостей