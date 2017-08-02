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Для домов в Овсище разработают проект новой канализации


04.08.2017 12:16 ПЛН, Псков

В Овсище прошло выездное совещание по обсуждению вопроса работы канализационно-насосной станции (КНС) многоэтажных домов 26, 28, 30 по улице Алехина - так называемые «Альфа», «Бета», «Гамма». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, местные жители обеспокоены тем, что канализационные стоки попадают в протекающий рядом Чертов ручей, который впадает в реку Великую.

Во встрече приняли участие: депутат Псковской городской Думы по этому округу Григорий Стороненков, глава администрации города Пскова Игорь Калашников, заместитель начальника Управления городского хозяйства (УГХ) Дмитрий Таратынов, представители МП «Горводоканал», управляющей организации, жильцы.

В апреле вопрос систематического засорения канализации и выхода КНС из строя обсуждался с директором МП «Горводоканал» Константином Болотиным. Было выработано два технических варианта решения: переключить канализацию этих домов к КНС дома по ул. Алехина, 24 (потребуется более 1, 5 млн. рублей) или осуществить модернизацию действующей системы.

Учитывая мнение жителей дома 24 по ул. Алехина, которые высказались против, глава администрации города Пскова Игорь Калашников поручил УГХ разработать проект новой КНС для «Альфа», «Бета», «Гамма».

Источник: Псковская Лента Новостей



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