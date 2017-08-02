В 40 псковских дворах в рамках ремонта обновлены инженерные сети

В рамках ремонта в 40 дворах Пскова обновлены инженерные сети. Как сообщили в Управлении городского хозяйства (УГХ) администрации муниципалитета, настолько широкомасштабный ремонт сетей перед благоустройством территорий многоквартирных домов в Пскове производится впервые.

«В мае со всеми сетевыми организации города были согласованы графики производства работ по дворовым территориям. Мобилизованы все силы ресурсоснабжающих организаций, чтобы уложиться в сроки до выхода дорожников на объекты и в дальнейшем не выполнять двойную работу», - отметил и.о. начальника УГХ Дмитрий Таратынов. Он рассказал, что муниципальное предприятие «Горводоканал» работы практически завершило, «Псковским тепловым сетям» осталось два объекта, специалисты по обустройству ливневых канализаций будут трудиться параллельно с дорожными рабочими, которые приступят непосредственно к благоустройству дворов в рамках муниципального контракта на следующей неделе.

«Мы понимаем, что асфальтовое покрытие отремонтированных дворов должно служить как можно дольше. Поэтому мы заранее выходим на территории, делаем перекладки слабых участков водопроводов, которые десятилетиями не ремонтировались. Затем засыпаем места вскрытия щебнем, подготавливаем под ремонт», - отметил руководитель МП «Горводоканал» Константин Болотин.

Так, «Горводоканал» завершил замену сетей на обширной территории по адресу: Октябрьский проспект, 21, 23-а, 23-б. На участке в границах улица Металлистов-Октябрьский проспект-улица Гражданская в этом году благоустройство будет выполнено в рамках муниципального Плана ремонта дворов и программы «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, в подготовительном этапе ремонта дворов принимает участие «Служба благоустройства города», которая занимается спилом деревьев в тех местах, где это согласовано жильцами в рамках создания дополнительных парковочных мест.

Источник: Псковская Лента Новостей