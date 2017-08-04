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Программа переселения из жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года, в Островском районе выполнена


07.08.2017 18:13 ПЛН, Псков

Программа переселения из жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года, в Островском районе выполнена, на сегодняшний день муниципалитет ждет предложений федерального центра по продолжению данной работы. Об этом корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» сообщил глава администрации Островского района Дмитрий Быстров. 
 
«Еще в прошлом году мы закрыли всю необходимую потребность в квадратных метрах. У нас впервые за последние 20 лет появился новый 5-этажный дом. Текущий год - это год расчетов с подрядчиком», - отметил он. 
 
Дмитрий Быстров подчеркнул, что в Островском районе, как и в других муниципалитетах региона, есть жилье, которое признано аварийным после 2012 года. «Вопрос о том, какой формат для продолжения этой работы предложит правительство, на данный момент остается открытым. Программа нужна, так как жилой фонд приходит в негодность, у нас много домов с превышенным сроком эксплуатации», - заключил глава администрации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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