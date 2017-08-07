www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


Что делать, если нотариус - мошенник? С надеждой на административную магию Дома, которых скоро не будет «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января План ремонта котельных на 2017 год Сроки поверки индивидуальных приборов учета Шикарный коттедж Как и когда приватизировать квартиру? Зачем рынку риэлтор? Сервис ответов на вопросы Как сэкономить на покупке жилья? Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Как оплатить коммунальные услуги без комиссии «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января
     Первый клубный дом в Пскове    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

Почти 70 тысяч псковичей получили перерасчет по ОДН, переплата составила 17 млн рублей


08.08.2017 11:15 ПЛН, Псков

Почти 70 тысяч псковичей получили перерасчет платы за общедомовые нужды. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе расширенного заседания коллегии сообщил прокурор региона Сергей Белов.

Он отметил, что половина обращений в прокуратуру в первой половине года касались темы ЖКХ. Особое внимание прокурорских работников было обращено на законность взимания платы за ОДН. Произведен перерасчет на 17 млн рублей. 

Прокурор обратил внимание коллег на то, что работа в этом направлении должна быть продолжена.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 5 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?














Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?