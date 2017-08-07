Почти 70 тысяч псковичей получили перерасчет по ОДН, переплата составила 17 млн рублей

Почти 70 тысяч псковичей получили перерасчет платы за общедомовые нужды. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе расширенного заседания коллегии сообщил прокурор региона Сергей Белов.

Он отметил, что половина обращений в прокуратуру в первой половине года касались темы ЖКХ. Особое внимание прокурорских работников было обращено на законность взимания платы за ОДН. Произведен перерасчет на 17 млн рублей.

Прокурор обратил внимание коллег на то, что работа в этом направлении должна быть продолжена.

Источник: Псковская Лента Новостей