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Прокуратура: 4 этап переселения граждан из аварийного жилья в Псковской области выполнен только на 9%
08.08.2017 11:22 ПЛН, Псков
4 этап переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в Псковской области выполнен только на 9%, хотя должен быть завершен в полном объеме к 1 сентября 2017 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные в ходе расширенного заседания коллегии озвучил прокурор региона Сергей Белов.
Он поручил прокурорам самым тщательным образом следить за тем, чтобы данная программа «не пробуксовывала» и была выполнена в полном объеме.
Напомним, вчера на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» председатель Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов заверил, что ключи от новых квартир всем участникам программы будут вручены до конца месяца.
Источник: Псковская Лента Новостей
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