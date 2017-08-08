Коллекторы взыщут с россиян 20 млрд рублей долгов за ЖКУ

Коллекторы намерены взыскать с граждан России около 20 млрд рублей долгов за жилищно-коммунальные услуги в 2017 году. По данным Минстроя, задолженность за «коммуналку» сегодня составляет 1 трлн рублей, из которых долги граждан - 645 млрд рублей.

По данным компании «Секвойя кредит консолидейшн», в работе у профессиональных взыскателей сейчас находится 3% от общей задолженности населения за ЖКУ, пишут «Известия».

Как рассказал гендиректор компании ЮВС Сергей Шпетер, управляющие компании, как правило, передают коллекторам просрочку по платежам ЖКХ сроком два-три года. Эксперт уточнил, что эффективность взыскания таких долгов на досудебной стадии находится в диапазоне 5-10%, на судебной - 15-20%. По его прогнозам, через три года в работе профвзыскателей будет находиться 5-6% от задолженности россиян за «коммуналку».

Источник: Псковская Лента Новостей