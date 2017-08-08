Работы по реконструкции котельной в Пушкинских Горах идут полным ходом

Председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов проконтролировал ход работ по реконструкции котельной в Пушкинских Горах. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Работы по реконструкции идут полным ходом: выполнено устройство фундамента, монтаж 2 котлов на местных видах топлива (щепа), осуществляются работы по бетонированию фундаментов под устройство топливоподачи. Все работы планируется завершить до 1 октября, и начать отопительный сезон на новом оборудовании», - написал он.

Андрей Агапов добавил, что также проведен комплекс мероприятий по подготовке мазутного хозяйства существующей котельной. Она остается в качестве резервного источника.

Источник: Псковская Лента Новостей