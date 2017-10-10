7 причин платить за газ вовремя

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» напоминает о необходимости оплачивать потребленный газ в установленные сроки и называет 7 причин платить вовремя.

1. Вы экономите денежные средства.

Вы должны оплатить потребленный газ до 10 числа следующего месяца. Несвоевременная оплата счетов влечет ежедневное начисление пени (ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ). Размер пени за просрочку оплаты в течение года составит около 20% годовых от неоплаченной суммы.

2. У вас нет судебных тяжб.

Поставщик газа имеет право подать на вас в суд, если вы не оплачиваете потребленный газ.

3. У вас хорошая кредитная история.

Ваша просроченная задолженность за коммунальные платежи, в том числе - за поставленный природный газ, может отражаться в вашей кредитной истории в течение 10 лет. У вас могут возникнуть трудности с получением кредита в банке и с использованием кредитной карты (п. 3 ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 7 Федерального закона №218-ФЗ «О кредитных историях»).

4. Сохранность вашего имущества и счетов.

На оплату в добровольном порядке задолженности, подтвержденной вступившим в законную силу решением суда законодательство отводит 5 дней. При неисполнении решения в добровольном порядке на должника налагается обязанность уплатить также исполнительский сбор. Кроме того, сотрудники Федеральной службы судебных приставов вправе наложить арест на ваше имущество или изъять его для принудительной реализации. Средства от реализации имущества в принудительном порядке пойдут на погашение вашего долга. Удержание средств может проводиться с вашей зарплаты, пенсии или иного дохода (ч. 12 ст. 30, ст.ст. 68, 112 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

5. Для вас открыты границы.

Если вы не исполняете решение суда о взыскании задолженности за поставленный газ, вам может быть временно ограничен выезд из Российской Федерации (ст. 67 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

6. Комфорт и уют в вашем доме.

Если срок вашей задолженности за газ составляет более двух месяцев, поставщик газа имеет право приостановить газоснабжение вашего дома или квартиры до полной оплаты долга (пп. «в» п. 45, п. 48 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549).

7. У вас нет лишних расходов.

Для возобновления подачи природного газа должникам придется оплачивать не только задолженность в полном объеме, но и оплатить работы по приостановке подачи газа и по последующему подключению газового оборудования к системе газоснабжения. Современные технологии позволяют отключить должника даже в многоквартирных домах, не ущемляя интересов соседей (п. 48 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549).

Источник: Псковская Лента Новостей