Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Сергеем Макарченко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Гость студии - генеральный директор Регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко. Разговор будет посвящен актуальным вопросам реализации в Псковской области программы капремонта жилого фонда.

Ведет эфир Алексей Семенов.

Вопросы Сергею Макарченко можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Источник: Псковская Лента Новостей