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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Сергеем Макарченко


12.10.2017 13:02 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

 

Гость студии - генеральный директор Регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко. Разговор будет посвящен актуальным вопросам реализации в Псковской области программы капремонта жилого фонда.

Ведет эфир Алексей Семенов.

Вопросы Сергею Макарченко можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Источник: Псковская Лента Новостей



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