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Псковичи начали жаловаться на жару в квартирах


12.10.2017 11:27 ПЛН, Псков

На сегодняшний день в Пскове не зафиксировано жалоб на плохое отопление, есть несколько обращений по поводу жары в жилом фонде. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Александр Коростелев. Он пояснил, что превышение норм температурного режима - это временное явление. 
 
Он напомнил, что отопительный сезон в Пскове начался с 15 сентября, когда к теплу были подключены социально значимые объекты. «Со 2 октября, когда была уже два дня температура ниже 8 градусов, я считаю, надо было запускать отопление жилого фонда», - отметил директор предприятия. По постановлению администрации города тепло должно было поступить в жилые дома до 9-10 октября.  В течение двух дней, по словам Александр Коростелева, весь город одновременно был подключен к отоплению. 
 
«На сегодня можно констатировать, что заявок на плохое отопление нет. Есть жалобы на жару. Но это короткое явление, связанное с тем, что система отопления связана с системой горячего водоснабжения», - сказал он. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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