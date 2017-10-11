Псковичи начали жаловаться на жару в квартирах

На сегодняшний день в Пскове не зафиксировано жалоб на плохое отопление, есть несколько обращений по поводу жары в жилом фонде. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Александр Коростелев. Он пояснил, что превышение норм температурного режима - это временное явление.

Он напомнил, что отопительный сезон в Пскове начался с 15 сентября, когда к теплу были подключены социально значимые объекты. «Со 2 октября, когда была уже два дня температура ниже 8 градусов, я считаю, надо было запускать отопление жилого фонда», - отметил директор предприятия. По постановлению администрации города тепло должно было поступить в жилые дома до 9-10 октября. В течение двух дней, по словам Александр Коростелева, весь город одновременно был подключен к отоплению.

«На сегодня можно констатировать, что заявок на плохое отопление нет. Есть жалобы на жару. Но это короткое явление, связанное с тем, что система отопления связана с системой горячего водоснабжения», - сказал он.

Источник: Псковская Лента Новостей