Два жилых дома в Пскове остаются без отопления

Два жилых дома в Пскове остаются без отопления. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Александр Коростелев. Речь идет о домах с непосредственным управлением (ТСЖ) - на Инженерной, 82 и Советской, 23.

Дом на Инженерной планируют подключить к отоплению уже сегодня. На ул. Советской собственники пока не могут договориться о пуске тепла, так как значительная часть дома принадлежит частному лицу.

Александр Коростелев отметил, что «Псковские тепловые сети» за ремонтный сезон отремонтировали более 4 км сетей из 264 стоящих на балансе. «Это небольшая цифра, но фактически мы перекладываем круглый год. В летний период мы акцентируем внимание на перекладку сетей отопления, а в зимнее время перекладываем сети горячего водоснабжения в подвалах», - пояснил он.

Работу управляющих компаний по входу в отопительный сезон директор предприятия оценил положительно. «Нынче управляющие компании справились с пуском тепла. Есть отдельные жалобы на отсутствие подключения отдельных стояков. С этими обращениями мы работаем», - сказал Александр Коростелев.

Источник: Псковская Лента Новостей