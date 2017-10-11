Энергоэффективные дома Пскова можно подключать к теплу раньше - эксперт

Энергоэффективные дома Пскова, которые строятся в последние годы, можно подключать к теплу раньше положенного по нормативным актам муниципалитета срока. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

На примере он рассказал, как было подключено отопление с 24 сентября в жилом комплексе «Околица». «Сегодня есть значительная количество районов, где на домах установлены автоматические системы смешения, где тепло можно подавать хоть 1 сентября, никаких перетопов и дополнительных затрат - дом будет брать только нужное тепло, оплата идет по счетчикам. Это выгодно всем - и собственникам, и теплосетям», - отметил он.

На автоматическую систему можно переводить и другие дома, но только после установки приборов учета. Стоимость автоматической системы водоснабжения сопоставима со стоимостью счетчика и составляет порядка 100 тысяч рублей.

Директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Александр Коростелев пояснил, что в Пскове продолжается оснащение многоквартирных домов приборами учета. «Это дорогостоящая процедура, но закон об энергоэффективности никто не отменял», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей