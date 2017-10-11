www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


Сервис ответов на вопросы Сроки поверки индивидуальных приборов учета Дома здесь не будет! На что потратить маткапитадл? Дом на Индустриальной достроят Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Жилой комплекс с уникальным месторасположением Шикарный коттедж Что делать, если нотариус - мошенник? Дом на Индустриальной достроят Что делать, если нотариус - мошенник? Дом на Индустриальной достроят Сроки поверки индивидуальных приборов учета Что делать, если нотариус - мошенник? Дом на Индустриальной достроят Сроки поверки индивидуальных приборов учета
     Первый клубный дом в Пскове    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

Энергоэффективные дома Пскова можно подключать к теплу раньше - эксперт


12.10.2017 12:18 ПЛН, Псков

Энергоэффективные дома Пскова, которые строятся в последние годы, можно подключать к теплу раньше положенного по нормативным актам муниципалитета срока. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. 
 
На примере он рассказал, как было подключено отопление с 24 сентября в жилом комплексе «Околица». «Сегодня есть значительная количество районов, где на домах установлены автоматические системы смешения, где тепло можно подавать хоть 1 сентября, никаких перетопов и дополнительных затрат - дом будет брать только нужное тепло, оплата идет по счетчикам. Это выгодно всем - и собственникам, и теплосетям», - отметил он. 
 
На автоматическую систему можно переводить и другие дома, но только после установки приборов учета. Стоимость автоматической системы водоснабжения сопоставима со стоимостью счетчика и составляет порядка 100 тысяч рублей. 
 
Директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Александр Коростелев пояснил, что в Пскове продолжается оснащение многоквартирных домов приборами учета. «Это дорогостоящая процедура, но закон об энергоэффективности никто не отменял», - добавил он. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?














Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?