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Энергоэффективные дома Пскова можно подключать к теплу раньше - эксперт
12.10.2017 12:18 ПЛН, Псков
Энергоэффективные дома Пскова, которые строятся в последние годы, можно подключать к теплу раньше положенного по нормативным актам муниципалитета срока. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.
На примере он рассказал, как было подключено отопление с 24 сентября в жилом комплексе «Околица». «Сегодня есть значительная количество районов, где на домах установлены автоматические системы смешения, где тепло можно подавать хоть 1 сентября, никаких перетопов и дополнительных затрат - дом будет брать только нужное тепло, оплата идет по счетчикам. Это выгодно всем - и собственникам, и теплосетям», - отметил он.
На автоматическую систему можно переводить и другие дома, но только после установки приборов учета. Стоимость автоматической системы водоснабжения сопоставима со стоимостью счетчика и составляет порядка 100 тысяч рублей.
Директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Александр Коростелев пояснил, что в Пскове продолжается оснащение многоквартирных домов приборами учета. «Это дорогостоящая процедура, но закон об энергоэффективности никто не отменял», - добавил он.
Источник: Псковская Лента Новостей
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