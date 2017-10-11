В семи псковских домах продолжаются работы по капитальному ремонту системы отопления

В семи псковских домах продолжаются работы по капитальному ремонту системы отопления. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 12 октября в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил генеральный директор Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко.

Он пояснил, что при капремонте дома не отключаются от отопления полностью, на короткий срок без тепла остаются отдельные подъезды.

По словам Сергея Макарченко, после капитального ремонта жители домов получают «незабитые трубы» и индивидуальные приборы учета. «На те минимальные взносы, которые собирает фонд, мы можем сделать только это», - сказал он.

Глава фонда напомнил, что экономически обоснованный тариф на капремонт в Псковской области значительно выше, чем существующий сегодня. Тем, кто хочет перевести свои дома на индивидуальное отопление и применить все современные технологии, Сергей Макарченко посоветовал переходить на спецсчета.

Источник: Псковская Лента Новостей