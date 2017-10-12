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13:43 Псковские дома могут получить софинансирование на энергоэффективный капремонт - общественник 4
Псковские дома могут получить софинансирование на энергоэффективный капремонт - общественник
12.10.2017 13:43 ПЛН, Псков
Псковские дома могут получить софинансирование на энергоэффективный капремонт. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 12 октября в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил член общественного совета при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов. Он рассказал о федеральной программе, которая позволяет домам получить до 5 млн рублей на капитальный ремонт.
«Государственная программа предоставляет такую возможность, но процедура довольно сложная. Должна быть региональная программа, по которой первое лицо области будет передавать заявки в федеральный центр. В свою очередь муниципалитеты подают заявки в регион, а в муниципалитет подают заявки жильцы. Для участия в программе дом должен быть на спецсчете», - отметил он.
«Например, какой-то дом в Опочке потребляет слишком много тепла. Жильцы составляют проект, проводят капитальный ремонт, а затем спустя год с помощью показателей приборов учета определяют, насколько мероприятия были энергоэффективными. Затем заявка подается в муниципалитет, регион, федерацию. Если федерация определит, что мероприятия действительно были энергоэффективными, то могут быть выделены средства на возмещение прямых затрат либо на выплату привлеченного кредита, но не более 50% от сэкономленных средств», - пояснил механизм Алексей Кириллов.
На вопрос, почему в Псковской области нет такой региональной программы, общественник ответил, что «нет запроса снизу». «Если бы 100 домов выразили желание участвовать в программе, то такая возможность была бы рассмотрена», - считает он.
Источник: Псковская Лента Новостей
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