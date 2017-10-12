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В дома жителей улиц Звездная, Есенина и Суворова в Великих Луках пришел природный газ


12.10.2017 13:39 ПЛН, Псков

Сегодня, 12 октября, состоялся пуск природного газа в дома частного сектора, расположенные на улицах Есенина, Суворова и Звездная в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки, этого события жители 28 домов ждали почти год: теперь с привозного баллонного газа они переведены на природный, который значительно удобнее и дешевле в использовании.

«Работы проводились за счет местного бюджета, - рассказал и.о. заместителя главы администрации города Юрий Власюк. - Глава города Николай Николаевич Козловский, депутаты Великолукской городской Думы инициировали выделение денежных средств на работы по газификации, и сегодня можно говорить о том, что дома успешно переведены на природный газ.  При этом здесь не просто проложен газопровод: за счет средств местного бюджета мы также приобрели и врезали счетчики, довели их до газовых плит либо  до котлов. Таким образом, людям не надо было заказывать отдельный проект, город взял это на себя».

Как отметил Юрий Власюк, возможно подключение к этому газопроводу и жителей домов соседних улиц. Для этого им нужно обратиться в великолукское отделение «Газпроммежрегионгаза».

«Это очень важное и долгожданное событие для жителей улиц Звездная, Есенина и Суворова, - прокомментировал депутат Великолукской городской Думы по данному округу Денис Мунштуков. - Все подготовительные работы проведены, уже сегодня природный газ поступит во все 28 домов. Работы по газификации городом проводятся ежегодно, количество домов, подключенных к природному газу, увеличивается. В этом большая заслуга администрации города и лично Николая Николаевича Козловского, который уделяет этому вопросу большое внимание. Конечно, хотелось бы, что проблема газификации была решена окончательно. Учитывая большое количество домов частного сектора в городе, мгновенно это сделать нельзя, но каждый год приближает нас к этой цели, и сегодняшнее событие - прямое тому подтверждение».

То, что работы по газификации будут продолжаться, подтвердил и Ю. Власюк. «Мы планируем включение в городской бюджет работ по газификации, и я надеюсь, что в следующем году так же успешно продолжим подключать дома к природному газу», - отметил он.

Фото Александра Воробьева.

Источник: Псковская Лента Новостей



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