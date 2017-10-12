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Техобслуживание бытового газового оборудования становится ежегодным


16.10.2017 12:20 ПЛН, Псков

В российское законодательство внесены изменения, касающиеся обеспечения безопасности при использовании в быту природного газа и газового оборудования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

До недавнего времени периодичность технического обслуживания зависела от вида оборудования, срока его эксплуатации и требований производителя. Сейчас, в соответствии с изменениями (постановление №1091 от 09.09.2017 г.), внесенными в постановление правительства РФ от 14.05.2013 г. N 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», техническое обслуживание должно проводиться ежегодно. Также ежегодно необходимо проводить и техобслуживание внутридомовых газопроводов.

Становится обязательным диагностирование газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации (как правило, 10-15 лет) по соответствующим договорам. По результатам либо продлевается срок использования, либо дается заключение о необходимости замены прибора. Отказ от диагностирования может привести к отключению от системы газоснабжения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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