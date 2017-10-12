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Комитет по ЖКХ псковской гордумы провел заседание перед сессией


16.10.2017 17:38 ПЛН, Псков

Сегодня, 16 октября, состоялось заседание комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы под председательством замглавы города Сергея Гаврилова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, члены комитета согласовали вопросы по распоряжению объектами жилищного фонда муниципалитета и предоставлению жилья по коммерческому найму и аренде в связи с истечением сроков действия ранее заключенных договоров, а также приобретение квартиры инвалиду-колясочнику в доме №7 по улице Ижорского батальона. При обсуждении данного вопроса депутат гордумы Федор Постнов попросил в дальнейшем при проведении конкурса на покупку квартир для инвалидов учитывать не только факторы доступной среды и улучшение их жилищных условий, но и место пребывания, то есть наличие спортивной площадки, детского игрового городка, возможность доступа к магазину. «Не надо загонять инвалидов в резервации», - сказал депутат, имея в виду важность жизни инвалидов среди обычных людей.

В ходе заседания также были внесены изменения в некоторые муниципальные правовые акты в части состава различных общественных и межведомственных комиссий в связи с началом работы Псковской городской Думы шестого созыва.

Парламентарии заслушали и приняли к сведению информацию начальника управления по учету и распределению жилой площади администрации города Марины Мусаевой о ходе реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Пскове. Она рассказала, что в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 года» (четвертый этап) в 2017 году планировалось расселение 20 домов, из которых 96 семей должны переехать в новостройки на улицах Венской, Пражской, Труда и Юности. Согласие от жильцов на 85 квартир уже получено. Два дома сносить не будут, так как они капитально отремонтированы. В настоящее время полностью расселены и готовы к сносу 7 домов. До конца года еще 3 объекта будет готово к сносу. Остальные будут расселяться в следующем году. Таким образом, благодаря подписанному 16 марта этого года инвестиционному соглашению между администрацией Псковской области и ООО «Псковская инвестиционная компания - фонд имущества», муниципалитет получил 98 новых квартир, и 251 человек получил возможность улучшить свои жилищные условия.

Кроме того, депутаты рассмотрели и одобрили вопрос о внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 29.04.2011 № 1692 «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова». Управление по градостроительной деятельности администрации города подготовило проект изменений в Правила на основании предложений, поступивших в ходе публичных слушаний, состоявшихся 19 сентября этого года, и с целью приведения в соответствие с действующим законодательством и повышения уровня благоустройства города. Изменения касаются, в основном, раздела 9 «Охрана и содержание зеленых насаждений в городе Пскове», предлагается его новая редакция, где введены новые и уточнены действующие положения Правил благоустройства, в частности, вносится определение работ по озеленению; уточнен перечень территорий специального назначения; установлен срок, в течение которого рассматривается обращение о сносе, пересадке и посадке зеленых насаждений и другие.

Согласованные членами комитета вопросы планируется внести в повестку предстоящей, очередной, 2-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится в конце октября.

Источник: Псковская Лента Новостей



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