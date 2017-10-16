Прокуратура обязала администрацию Порховского района принять меры по проведению конкурса по отбору управляющей организации

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства в деятельности администрации района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории Порховского района находится 32 многоквартирных дома, собственниками которых не выбран способ их управления.

В нарушение требований части 4 статьи 161 ЖК РФ администрацией района очередной конкурс по отбору управляющей организации по управлению вышеуказанных многоквартирных домов не объявлен.

В этой связи прокурором района в адрес главы муниципального образования внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей