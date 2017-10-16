В Пскове актуализируют схему теплоснабжения до 2031 года

Администрация Пскова объявила открытый конкурс на научно-исследовательскую работу по актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Псков» на период с 2017 года до 2031 года. Соответствующая документация размещена на официальном сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта - 2 447 500 рублей. Источник финансирования - бюджет города Пскова на 2018 год.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать с 16 октября по 7 ноября. Рассмотрение заявок назначено на 10 ноября.

Как указывается в техническом задании, схема теплоснабжения - это документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Источник: Псковская Лента Новостей