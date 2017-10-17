www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


На что потратить маткапитадл? Дом на Индустриальной достроят Жилой комплекс с уникальным месторасположением Шикарный коттедж Дома здесь не будет! Что делать, если нотариус - мошенник? Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Сервис ответов на вопросы Сроки поверки индивидуальных приборов учета Жилой комплекс с уникальным месторасположением На что потратить маткапитадл? Шикарный коттедж Что делать, если нотариус - мошенник? Что делать, если нотариус - мошенник? Сроки поверки индивидуальных приборов учета Что делать, если нотариус - мошенник?
     Первый клубный дом в Пскове    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

Общественники обратятся в прокуратуру из-за нарушений при капремонте дома на Октябрьском проспекте в Пскове


18.10.2017 17:12 ПЛН, Псков

Общественники обратятся в прокуратуру из-за нарушений при капремонте дома на Октябрьском проспекте, 38 в Пскове. Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель общественной организации «Управа в ЖКХ», член ОНФ Сергей Елизаров, за помощью к активистам обратилась инициативная группа дома. 
 
 
«Мы выяснили, что капремонт фасада начался еще летом 2017 года и до сих пор не завершен. Что касается ремонта инженерных сетей, то подрядная организация, которая приступила к работе, зарегистрировалась только в апреле 2017 года, хотя должна иметь опыт подобных работ не менее трех лет. На данный момент мы готовим письмо в прокуратуру с целью разобраться в сложившейся ситуации», - заключил он. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?














Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?