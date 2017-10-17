Общественники обратятся в прокуратуру из-за нарушений при капремонте дома на Октябрьском проспекте в Пскове

Общественники обратятся в прокуратуру из-за нарушений при капремонте дома на Октябрьском проспекте, 38 в Пскове. Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель общественной организации «Управа в ЖКХ», член ОНФ Сергей Елизаров, за помощью к активистам обратилась инициативная группа дома.

«Мы выяснили, что капремонт фасада начался еще летом 2017 года и до сих пор не завершен. Что касается ремонта инженерных сетей, то подрядная организация, которая приступила к работе, зарегистрировалась только в апреле 2017 года, хотя должна иметь опыт подобных работ не менее трех лет. На данный момент мы готовим письмо в прокуратуру с целью разобраться в сложившейся ситуации», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей