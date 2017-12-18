Новая пушкиногорская котельная отрабатывает наиболее экономичный режим работы

Во вторник, 19 декабря, в ходе рабочей поездки по Пушкиногорскому району временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников осмотрел новую котельную в поселке Пушкинские Горы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, теплоснабжающее предприятие построено на средства частного инвестора ( ЗАО «Нева Энергия» ) в рамках концессионного соглашения.

Директор компании Антон Ладонкин рассказал врио губернатора, что в настоящее время котельная работает в режиме пусконаладки и отрабатывает наиболее экономичный режим работы. Для отопления используется щепа, которую поставляют из Опочки. В день сжигают около двух фур топлива. Новая котельная мощностью 6 МВт отапливает 36 многоквартирных домов, где живут более 4,7 тыс человек, больницу, поликлинику, среднюю школу им. А. С. Пушкина , школу-интернат , детский сад, магазины и Научно-культурный центр Пушкинского заповедника.

В Гдове подобная котельная работает уже третью зиму, срывов за это время не зафиксировано, добавил он

Старые котельную инвестор использует как резервную. После реставрации мазутных котлов расход топлива удалось снизить на 70% — с 11 до трех тонн в сутки.

В целом отопительный сезон в Пушкиногорском районе проходит в штатном режиме. «С приходом инвестора мы вздохнули с облегчением», - отметил глава Пушкиногорского района Александр Баранов.

«Это хороший опыт работы с концессионером. Мы обязательно поделимся им с Главами других районов», - сказал врио губернатора Михаил Ведерников.

Руководитель региона также поинтересовался у инвестора, нет ли срывов в поставках топлива. Антон Ладонкин ответил, что поставки идут в графике, но в последнее время лесозаготовители поднимают цены на щепу и дрова.

Врио губернатора дал поручение подготовить обращение в Управление федеральной антимонопольной службы, чтобы проверить обоснованность роста.

Напомним, инвестор спроектировал и построил новую котельную на собственные средства в рамках концессионного соглашения с администрацией района. Компания хорошо зарекомендовала себя по работе в Гдовском районе, где на протяжении нескольких лет успешно оказывает услуги ЖКХ населению. Общий объем инвестиций в строительство котельной составил более 28 млн рублей. За два года в объекты теплоснабжения Гдова и Пушкинских Гор инвестор вложил порядка 37 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей