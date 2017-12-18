www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


Сроки поверки индивидуальных приборов учета Жилой комплекс с уникальным месторасположением Дом на Индустриальной достроят Дома здесь не будет! Сервис ответов на вопросы Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Что делать, если нотариус - мошенник? На что потратить маткапитадл? На что потратить маткапитадл? Что делать, если нотариус - мошенник? Что делать, если нотариус - мошенник? Сервис ответов на вопросы Дом на Индустриальной достроят Жилой комплекс с уникальным месторасположением Сервис ответов на вопросы Сроки поверки индивидуальных приборов учета
     Первый клубный дом в Пскове    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

Областные власти проведут аудит муниципальных теплоснабжающих предприятий

Областные власти проведут аудит муниципальных теплоснабжающих предприятий

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, на котором обсуждался вопрос погашения задолженности муниципальных предприятий за газ. Заседание состоялось в пятницу, 15 декабря,...9

Михаил Ведерников заявил о целесообразности использования опыта концессионных соглашений в целях развития ЖКХ


19.12.2017 17:50 ПЛН, Псков

Прохождение отопительного сезона стало одной из тем совещания врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова главами муниципалитетов, которое проходит во вторник, 19 декабря, в Пушкинских Горах. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Предваряя обсуждение, Михаил Ведерников подчеркнул, что в целом отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме. Вместе с тем в ряде районов возникли трудности с заготовкой резервного топлива, а также с оплатой за потребленные топливно-энергетические ресурсы. «Для этих муниципалитетов мы нашли промежуточные решения, однако в целом в регионе решено провести аудит муниципальных теплоснабжающих предприятий на предмет оценки эффективности их деятельности», - сказал врио губернатора.

Михаил Ведерников также добавил, что руководство области продолжит оказывать помощь муниципалитетам. В частности, региону удалось получить дополнительную финансовую поддержку из федерального центра в размере 286 млн рублей. Большая часть этих средств направлена на выполнение социальных обязательств, часть - будет распределена между районами на решение вопросов, связанных с прохождением отопительного сезона.

Отдельное внимание было уделено исполнению графика погашения задолженности за потребленные теплоэнергетические ресурсы, в частности, с ПАО «Газпром». Глав районов призвали взять на личный контроль соблюдение взятых на себя обязательств.

В свою очередь руководители районов подняли проблему заготовки дров для нужд муниципалитета. Врио губернатора Михаил Ведерников рассказал, что по его поручению на прошлой неделе состоялось совещание с участием представителей органов местного самоуправления и лесозаготовителей. «Понимание есть», - сказал он.

В целом же, по мнению врио губернатора, в целях развития жилищно-коммунального хозяйства области стоит использовать опыт концессионных соглашений в сфере теплоснабжения. «Такой опыт есть в регионе, и он дает свой результат: без повышения тарифов население получает более стабильные и качественные услуги», - подчеркнул руководитель области. В качестве положительного примера он привел Пушкиногорский район, где частный инвестор построил современную котельную на щепе, а старую использует в качестве резервной. Объект врио главы региона посетил до начала совещания.

Вице-губернатор Александр Кузнецов в свою очередь добавил, что концессионная модель является приоритетной для развития коммунальной инфраструктуры в соответствии со Стратегией развития ЖКХ в России. До 2020 года частным операторам должны быть переданы объекты ЖКХ тех государственных и муниципальных предприятий, которые работают неэффективно. Для реализации стратегии в следующем году из федерального бюджета в регион поступит порядка 50 млн рублей. «Те муниципалитеты, которые заключат соответствующие концессионные соглашения, получат финансовую поддержку из бюджета», - подчеркнул он.

В рамках заседания финансовый партнер администрации области ПАО Сбербанк представил свой проект по реализации концессионных соглашений в сфере теплоснабжения и программу развития навыков предпринимательства «Бизнес-класс». Программа предназначена как для тех, у кого пока еще нет своего бизнеса, так и для тех, кому необходимо развивать свое дело. В ней могут принять участие представители микробизнеса, а также малые и средние предприниматели.

«Микробизнес, малый и средний бизнес - это основные точки роста для районов области. Участие в программе может оказать реальную помощь в построении своего дела», - отметил врио губернатора и попросил главы муниципальных образований и городских округов оказать информационное обеспечение проекту: разместить информацию о программе на районных сайтах, а также расклеить печатные материалы в общедоступных местах.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?















Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?