Михаил Ведерников заявил о целесообразности использования опыта концессионных соглашений в целях развития ЖКХ

Прохождение отопительного сезона стало одной из тем совещания врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова главами муниципалитетов, которое проходит во вторник, 19 декабря, в Пушкинских Горах. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Предваряя обсуждение, Михаил Ведерников подчеркнул, что в целом отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме. Вместе с тем в ряде районов возникли трудности с заготовкой резервного топлива, а также с оплатой за потребленные топливно-энергетические ресурсы. «Для этих муниципалитетов мы нашли промежуточные решения, однако в целом в регионе решено провести аудит муниципальных теплоснабжающих предприятий на предмет оценки эффективности их деятельности», - сказал врио губернатора.

Михаил Ведерников также добавил, что руководство области продолжит оказывать помощь муниципалитетам. В частности, региону удалось получить дополнительную финансовую поддержку из федерального центра в размере 286 млн рублей. Большая часть этих средств направлена на выполнение социальных обязательств, часть - будет распределена между районами на решение вопросов, связанных с прохождением отопительного сезона.

Отдельное внимание было уделено исполнению графика погашения задолженности за потребленные теплоэнергетические ресурсы, в частности, с ПАО «Газпром». Глав районов призвали взять на личный контроль соблюдение взятых на себя обязательств.

В свою очередь руководители районов подняли проблему заготовки дров для нужд муниципалитета. Врио губернатора Михаил Ведерников рассказал, что по его поручению на прошлой неделе состоялось совещание с участием представителей органов местного самоуправления и лесозаготовителей. «Понимание есть», - сказал он.

В целом же, по мнению врио губернатора, в целях развития жилищно-коммунального хозяйства области стоит использовать опыт концессионных соглашений в сфере теплоснабжения. «Такой опыт есть в регионе, и он дает свой результат: без повышения тарифов население получает более стабильные и качественные услуги», - подчеркнул руководитель области. В качестве положительного примера он привел Пушкиногорский район, где частный инвестор построил современную котельную на щепе, а старую использует в качестве резервной. Объект врио главы региона посетил до начала совещания.

Вице-губернатор Александр Кузнецов в свою очередь добавил, что концессионная модель является приоритетной для развития коммунальной инфраструктуры в соответствии со Стратегией развития ЖКХ в России. До 2020 года частным операторам должны быть переданы объекты ЖКХ тех государственных и муниципальных предприятий, которые работают неэффективно. Для реализации стратегии в следующем году из федерального бюджета в регион поступит порядка 50 млн рублей. «Те муниципалитеты, которые заключат соответствующие концессионные соглашения, получат финансовую поддержку из бюджета», - подчеркнул он.

В рамках заседания финансовый партнер администрации области ПАО Сбербанк представил свой проект по реализации концессионных соглашений в сфере теплоснабжения и программу развития навыков предпринимательства «Бизнес-класс». Программа предназначена как для тех, у кого пока еще нет своего бизнеса, так и для тех, кому необходимо развивать свое дело. В ней могут принять участие представители микробизнеса, а также малые и средние предприниматели.

«Микробизнес, малый и средний бизнес - это основные точки роста для районов области. Участие в программе может оказать реальную помощь в построении своего дела», - отметил врио губернатора и попросил главы муниципальных образований и городских округов оказать информационное обеспечение проекту: разместить информацию о программе на районных сайтах, а также расклеить печатные материалы в общедоступных местах.

Источник: Псковская Лента Новостей