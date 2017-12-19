Путин потребовал навести порядок в сфере жилищных платежей

Президент РФ Владимир Путин предложил установить предельные параметры жилищных платежей и «отцепить» управляющие компании от финансовых потоков.

«Необходимо навести порядок в этой сфере, давно уже следует навести. Установить предельные параметры изменения жилищных платежей и, как договаривались, отцепить управляющие компании от управления финансовыми потоками», - заявил В.Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что речь идет об увеличении платежей за содержание, обслуживание жилья, которые, в отличие от коммунальных, не регулируются на федеральном уровне.

Источник: Псковская Лента Новостей