184 объекта инженерной инфраструктуры получит в хозведение псковский «Горводоканал»

Сегодня, 20 декабря, состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова. Все сессионные вопросы получили положительное заключение комитета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, парламентарии проголосовали за дачу согласия администрации города закрепить на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием «Горводоканал» 184 объекта инженерной инфраструктуры в целях их надлежащего технического обслуживания и бесперебойного функционирования. Эти водопроводные сети и сооружения канализации признаны муниципальной собственностью в 1992 году.

Также депутаты согласовали документы по распоряжению объектами муниципального жилищного фонда, передаваемыми по договорам социального найма, коммерческого найма, аренды, по договорам безвозмездного пользования жильем, специально оборудованным для проживания граждан с нарушением опорно-двигательного аппарата, по договорам найма жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и по договорам найма служебных жилых помещений.

Кроме того, комитет поддержал проект решения «Об установлении пороговых размеров дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одинокого проживающего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории муниципального образования «Город Псков», на 2018 год».

По словам начальника управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова Марины Мусаевой, пороговый размер дохода на человека утверждается Думой ежегодно, в 2018 году планируется оставить его таким же, как в 2017 году, в размере двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, официально установленной постановлением администрации Псковской области на момент подачи заявления о признании граждан малоимущими. Пороговое значение стоимости имущества также останется неизменным - 32947 рублей, это рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей