www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


На что потратить маткапитадл? Дома здесь не будет! Дом на Индустриальной достроят Что делать, если нотариус - мошенник? Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Жилой комплекс с уникальным месторасположением Сроки поверки индивидуальных приборов учета Сервис ответов на вопросы Сервис ответов на вопросы Сроки поверки индивидуальных приборов учета Сроки поверки индивидуальных приборов учета Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Дом на Индустриальной достроят Дома здесь не будет! Как оплатить коммунальные услуги без комиссии На что потратить маткапитадл?
     Первый клубный дом в Пскове    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

Областные власти проведут аудит муниципальных теплоснабжающих предприятий

Областные власти проведут аудит муниципальных теплоснабжающих предприятий

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, на котором обсуждался вопрос погашения задолженности муниципальных предприятий за газ. Заседание состоялось в пятницу, 15 декабря,...9

184 объекта инженерной инфраструктуры получит в хозведение псковский «Горводоканал»


20.12.2017 18:41 ПЛН, Псков

Сегодня, 20 декабря, состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова. Все сессионные вопросы получили положительное заключение комитета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, парламентарии проголосовали за дачу согласия администрации города закрепить на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием «Горводоканал» 184 объекта инженерной инфраструктуры в целях их надлежащего технического обслуживания и бесперебойного функционирования. Эти водопроводные сети и сооружения канализации признаны муниципальной собственностью в 1992 году.

Также депутаты согласовали документы по распоряжению объектами муниципального жилищного фонда, передаваемыми по договорам социального найма, коммерческого найма, аренды, по договорам безвозмездного пользования жильем, специально оборудованным для проживания граждан с нарушением опорно-двигательного аппарата, по договорам найма жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и по договорам найма служебных жилых помещений.

Кроме того, комитет поддержал проект решения «Об установлении пороговых размеров дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одинокого проживающего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории муниципального образования «Город Псков», на 2018 год».

По словам начальника управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова Марины Мусаевой, пороговый размер дохода на человека утверждается Думой ежегодно, в 2018 году планируется оставить его таким же, как в 2017 году, в размере двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, официально установленной постановлением администрации Псковской области на момент подачи заявления о признании граждан малоимущими. Пороговое значение стоимости имущества также останется неизменным - 32947 рублей, это рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?















Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?