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Путин обращает внимание на то, что проблема аварийного жилья решена не целиком


26.12.2017 16:20 ПЛН, Псков

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема аварийного жилья не решена до конца и необходимо двигаться дальше, сообщает «Интерфакс».

«Что касается переселения из аварийного жилого фонда, мы с вами понимаем, что у нас там была определенная утечка по времени начала работы этой программы и это совсем не значит, что задача решена целиком. У нас еще много людей живут в таком жилье, непригодном, прямо скажем, для проживания», - сказал В.Путин на встрече с правительством.

При этом он отметил, что правительство хорошо спаривалось с экономическими задачами. Действующий состав правительства, считает президент Владимир Путин, смог за пять лет, прошедших в непростых внутренних и внешних условиях, сделать больше, чем было  возможно.

«По сути вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», - оценил он работу министров.

Источник: Псковская Лента Новостей



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