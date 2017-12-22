В новогодние праздники коммунальные службы Пскова будут работать без выходныхДля коммунальных служб Пскова новогодние праздники по традиции будут рабочими буднями. Такие меры приняты для обеспечения безаварийной работы и на случай возникновения экстренных ситуаций на период...5
Путин обращает внимание на то, что проблема аварийного жилья решена не целиком
Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема аварийного жилья не решена до конца и необходимо двигаться дальше, сообщает «Интерфакс».
«Что касается переселения из аварийного жилого фонда, мы с вами понимаем, что у нас там была определенная утечка по времени начала работы этой программы и это совсем не значит, что задача решена целиком. У нас еще много людей живут в таком жилье, непригодном, прямо скажем, для проживания», - сказал В.Путин на встрече с правительством.
При этом он отметил, что правительство хорошо спаривалось с экономическими задачами. Действующий состав правительства, считает президент Владимир Путин, смог за пять лет, прошедших в непростых внутренних и внешних условиях, сделать больше, чем было возможно.
«По сути вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», - оценил он работу министров.
Источник: Псковская Лента Новостей