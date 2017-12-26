Гордума рассмотрит вопрос о повышении тарифа на вывоз мусора в Пскове

Вопрос о повышении тарифа на вывоз мусора призвал рассмотреть депутатов гордумы Пскова глава администрации города Александр Братчиков. Как сообщил на сессии гордумы глава города Иван Цецерский, соответствующую просьбу сити-менеджер города обозначил в письме, направленном в его адрес.

Эсер Олег Брячак согласился с тем, что этот вопрос надо рассматривать. Иван Цецерский заметил, что этот вопрос сначала надо рассмотреть на уровне комитетов гордумы и финансово-экономического отдела. Кроме того, документ должен получить заключение прокуратуры.

Александр Братчиков пояснил, что это вынужденная мера. «Понимаю, что нет заключения прокуратуры, и в комитетах вопрос не рассматривался, но принимать решение о повышении тарифа нужно. Иначе мы получим ситуацию, когда управляющие компании сами поднимут тариф из-за удорожания услуг, которые они покупают со стороны», - сказал он.

«Пусть только попробуют поднять у меня на округе», - ответил Иван Цецерский.

По регламенту инициатива сити-менеджера о рассмотрении вопроса была вынесена на голосование. 15 депутатов проголосовали «за». Ряд других депутатов высказали мнение, что голосовать за вынесение непроработанного вопроса на сессионное обсуждение безответственно. Тем не менее, вопрос будет рассмотрен на сегодняшней сессии.

Источник: Псковская Лента Новостей