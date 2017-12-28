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Запаса топлива на котельной в Смуравьево хватит до конца новогодних праздников


28.12.2017 11:58 ПЛН, Псков

Запаса топлива на котельной в деревне Смуравьево Гдовского района хватит до конца новогодних праздников. За зимние каникулы запас будет увеличен. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании комиссии при администрации области по подготовке и прохождению отопительного периода сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

Замгубернатора отметил, что в информационном поле появились сведения о том, что топлива хватит только до 1 января, что не соответствует действительности. «График составлен, запас для бесперебойного теплоснабжения обеспечен. Это не поставка с колес. До конца праздников топлива хватит, за праздничные дни запас будет увеличен», - сказал он.

Информацию о поставке топлива подтвердил глава Гдовского района Юрий Павлов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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