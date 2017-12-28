«Мы идем к вам!» - вице-губернатор предупредил предприятия ЖКХ о жестком аудите и призвал «пенять на себя»

Рабочая группа, которая будет заниматься аудитом проблемных предприятий ЖКХ на территории Псковской области, начнет свою работу в середине января. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании комиссии при администрации области по подготовке и прохождению отопительного периода сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

В ходе заседания поставщики газа и электроэнергии рассказали о серьезных долгах и невыполнении согласованных графиков их погашения рядом предприятий. В частности, долг теплоснабжающих организаций за газ сегодня составляет 866 млн рублей, за электроэнергию - 0,5 млрд рублей. При этом 7 предприятий уже признаны банкротами, еще 3 подали соответствующие заявления.

Вице-губернатор заявил о жестком аудите таких предприятий, где сложились «вопиющие» ситуации, в течение первого квартала 2018 года. «С января будет проходить аудит, и тогда пеняйте на себя. Как говорится, мы идем к вам!» - заявил он.

Александр Кузнецов поручил руководителю Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрею Агапову к началу года сформировать рабочую группу, куда войдут в том числе правоохранители, которые будут сразу же работать по случаям выявления нецелевого расходования средств.

Источник: Псковская Лента Новостей