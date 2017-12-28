Олег Брячак: Тариф на вывоз мусора в Пскове удастся снизить только тогда, когда на этом рынке появится конкуренция

Тариф на вывоз мусора в Пскове удастся снизить только тогда, когда на этом рынке появится конкуренция. Такое мнение высказал депутат справедливоросс Олег Брячак на сессии гордумы в ходе рассмотрения вопроса об изменении платы за содержание и ремонт жилого помещения.

«То, что у ООО "АСПО" нет конкурентов, это плохо. Надо создать предприятия, чтобы они конкурировали с АСПО, которое на данный момент на "мусорном" рынке является монополистом. Только тогда удастся снизить тариф», - полагает депутат.

Если снизить тарифы на уборку мусора уже сейчас, надо понимать, что для управляющих компаний АСПО их не снизит, констатировал он. «И тогда мы повесим на управляющие компании колоссальную нагрузку. А у них затраты огромные именно по вывозу мусора. Представьте, как они будут экономить! Качество работы упадет в разы», - заключил Олег Брячак, сделав вывод, что «"АСПО" прижала нас к стенке».

Между тем, директор АСПО Андрей Лукьянов заверил, что его предприятие ищет варианты снижения нагрузки на управляйки.

Источник: Псковская Лента Новостей