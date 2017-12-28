Новый тариф за вывоз мусора утвержден на сессии Псковской гордумы

Тариф за вывоз мусора с многоквартирных жилых домов утвержден на сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он составит 2,58 рублей за кв. м. Такой тариф изначально предложила администрация города. В ходе обсуждения со стороны депутатов был предложен дифференцированный тариф. В зависимости степени изношенности дома, наличия в нем лифта и мусоропровода он составил бы от 1,95 до 2,98 рублей. Однако такой вариант поддержали в ходе голосования только 8 депутатов, поэтому в силе осталось предложение администрации - по 2,58 рублей за кв. м.

Ряд депутатов оппозиционных фракций во главе с Олегом Брячаком встретили такой исход бурными аплодисментами. «Если будете хлопать, я с января вами займусь так, что вам это выйдет боком»,- пригрозил им глава города Иван Цецерский. «Вам неприятно, Иван Николаевич, а нам приятно»,- ответил ему Олег Брячак.

По предложению главы города депутаты проголосовали за то, чтобы обратиться в областной тарифный комитет с просьбой поверить экономическую обоснованность тарифа за вывоз мусора в размере 2,58 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей