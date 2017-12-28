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В новогодние праздники коммунальные службы Пскова будут работать без выходных

В новогодние праздники коммунальные службы Пскова будут работать без выходных

Для коммунальных служб Пскова новогодние праздники по традиции будут рабочими буднями. Такие меры приняты для обеспечения безаварийной работы и на случай возникновения экстренных ситуаций на период...5

Во время новогодних выходных ЕДДС Пскова и аварийные службы всех предприятий и организаций сферы ЖКХ будут работать круглосуточно


28.12.2017 18:37 ПЛН, Псков

28 декабря состоялось рабочее совещание с управляющими организациями Пскова, посвященное работе жилищно-коммунального сектора города во время новогодних и рождественских праздников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», на заседании присутствовали заместитель главы города Сергей Гаврилов, начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров, руководитель отдела ЖКХ и муниципального жилищного надзора Антон Ляугминас, представители Управления городского хозяйства и управляющих компаний.
 
Руководитель отдела ЖКХ и муниципального жилищного надзора Антон Ляугминас подчеркнул, что во время новогодних каникул жители и гости Пскова не должны испытывать никаких неудобств, связанных с аварийными ситуациями в коммунальном секторе, и поручил муниципальным предприятиям обеспечить готовность сил и средств для работы в случае неблагоприятных погодных условий.
 
Начальник УГХ администрации Пскова Алексей Захаров отметил, что уже составлен график работы аварийных служб управляющих компаний с указанием контактных данных сотрудников, которые будут дежурить в праздничные дни. Также Алексей Захаров добавил, что во время новогодних выходных единая дежурно-диспетчерская служба (055), аварийные службы всех предприятий и организаций сферы ЖКХ будут работать круглосуточно.
 
Кроме того, представителям управляющих компаний напомнили о необходимости обеспечить меры безопасности в жилом секторе города, а именно: проверить чердачные и подвальные помещения на предмет проникновения посторонних лиц и наличия подозрительных предметов.
 
Заместитель главы города Пскова, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству города Псковской городской Думы Сергей Гаврилов поблагодарил сотрудников сферы ЖКХ за ежедневную работу, выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, оптимизма и успехов в новом году.

Источник: Псковская Лента Новостей



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