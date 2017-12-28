Рабочая группа по контролю за оборотом ТБО начнет работать после новогодних праздников

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов распорядился в максимально короткие сроки создать рабочую группу по контролю за сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией и размещением твердых коммунальных отходов, чтобы уже после новогодних каникул она начала свою работу. Соответствующее поручение вице-губернатор дал Государственному комитету Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Рабочая группа будет создана в целях недопущения нарушений действующего законодательства и прав граждан на благоприятную окружающую среду и в связи с многочисленными обращениями жителей районов, расположенных в непосредственной близости от города Пскова. В ее состав войдут представители Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области, Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры, Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, Общероссийского народного фронта, администраций районов области, общественных организаций, партий.

Напомним, в настоящее время администрация Псковской области проводит работу по реформированию системы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории области. С 1 января 2018 года будет закрыта псковская городская свалка и отходы жителей города Пскова и Псковского района будут вывозиться по временной схеме, отраженной в территориальной схеме обращения с отходами, через мусоросортировочный комплекс на полигоны других районов области.

Источник: Псковская Лента Новостей