Елена Полонская: Муниципальные предприятия Пскова нужно поднять с колен и заставить их работать в полном объеме

Поднять с колен муниципальные предприятия Пскова и заставить их работать в полном объеме призвала заместитель главы города Елена Полонская. Свою позицию на этот счет она озвучила на состоявшейся накануне сессии гордумы.

Напомним, бурное обсуждение у депутатов вызвал вопрос по повышению тарифа на вывоз мусор. Они отметили, что сдерживающим фактором роста размера платы за утилизацию коммунальных отходов может стать наличие здоровой конкуренции в этой сфере.

Елена Полонская высказала мнение, что к вывозу мусора можно было бы привлечь муниципальный «Комбинат благоустройства», оборудовав предприятие соответствующей техникой. «Необходимо создать в городе «здоровую» конкуренцию, и у нас эти возможности есть: с помощью муниципальных предприятий мы сможем не только оказывать качественные услуги, но и пополнять городской бюджет», - отметила она.

«Муниципальные предприятия - это «руки» города Пскова. Необходимо их поднять с колен и заставить работать в полном объеме. Мы потеряли зеленхоз и ДРСУ, теперь заказываем посадку тюльпанов и ремонт дворов непонятно у кого, тратя с бюджета деньги, но не наполняя его. Муниципальные предприятия - это рабочие места и поступления в наш бюджет при грамотном подходе и руководстве», - добавила депутат.

Высказывание псковского парламентария поддержали все депутаты Псковской городской Думы.

Напомним, что 28 декабря депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва в связи с закрытием с 1 января расположенного на территории муниципалитета полигона ТБО установили новый размер платы за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, внеся изменения в решение городской Думы от 17.07.2009 №861 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения».

Источник: Псковская Лента Новостей