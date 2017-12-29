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Отвратительный запах в квартирах испортил Новый год жильцам дома №93а по улице Юбилейной в Пскове


08.01.2018 14:39 ПЛН, Псков

Жильцы первого этажа дома №93а по улице Юбилейной в Пскове пожаловались на проблемы с канализацией. Свою жалобу они опубликовали на сайте врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. 
 
По их словам, проблема возникла достаточно давно, но перед Новым годом стала особенно острой. «Нестерпимый запах в подъезде стоит уже не первую неделю, плюс все вытекающие проблемы от засорившихся труб, запах просачивается в квартиры, и мы вынуждены жить с открытыми окнами. Поэтому 31 декабря и 1 января мы были вынуждены вызвать аварийную службу горводоканала. 3 января мы обратились в свое домоуправление («Тэзиис»), но по сей день отвратительный запах не исчез», - написали они.
 
Псковичи просят принять меры по разрешению данной проблемы. «Очень жаль, что люди в новогодние каникулы остаются со своей проблемой один на один», - заключили они. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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