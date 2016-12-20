Прокуратура обязала ООО «ЖКХ Псковского района» провести диагностику газового оборудования 40 домов

Прокуратура Псковского района совместно с региональным отделением общественной организации «Все Дома» провела проверку соблюдения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере в деятельности управляющей компании ООО «ЖКХ Псковского района».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что общество осуществляет управление 54 многоквартирными домами, в составе общего имущества которых имеются газопроводы.

Согласно нормам жилищного законодательства обязанность по организации проверки (диагностике) технического состояния внутридомового газового оборудования в вышеуказанных жилых домах с привлечением специализированных организаций лежит на обществе, которая исходя из того, что все расходы на содержание общего имущества многоквартирного дома согласуются с собственниками жилых помещений должна составить смету расходов по организации в домах технического диагностирования внутридомового газового оборудования с истекшим нормативным сроком службы, провести собрание собственников, на котором поставить вопрос о необходимости проведения диагностики внутридомового газового оборудования и согласовании расходов на проведение данных работ.

Проведенная проверка показала, что в 40 многоквартирных жилых домах, находящихся на обслуживании общества, истек срок службы внутридомового газового оборудования и нормативный срок службы газопровода со ввода в эксплуатацию этих домов. В нарушение вышеуказанных требований закона диагностика внутридомового газового оборудования в связи с истечением срока службы в данных многоквартирных домах не проводилась, вопрос о необходимости проведения такого диагностирования не выносился на собрание собственников.

Непринятие мер, направленных на организацию и проведение оценки состояния внутридомового газового оборудования, отсутствие сведений о возможности его эксплуатации может привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера, поставить под угрозу безопасность жизни, здоровья, имущества граждан.

В этой связи прокуратурой района в адрес ООО «ЖКХ Псковского района» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей