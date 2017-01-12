Отремонтировать канализацию домов по улице Пушкина в Новоржеве обязала прокуратура коммунальщиков

Прокуратурой Новоржевского района по обращению местных жителей проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что муниципальным предприятием Новоржевского района «Энергоресурс» коммунальная услуга по водоотведению предоставляется некачественно.

Ремонтные работы, а также профилактические работы, направленные на содержание централизованных сетей инженерно-технического обеспечения в рабочем состоянии, не проводятся. В результате системы канализации домов по улице Пушкина в Новоржеве находятся в аварийном состоянии.

В этой связи прокуратурой района в адрес директора МП «Энергоресурс» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей