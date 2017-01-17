Вице-губернатор Кузнецов рассчитывает на завершение строительства газопровода к Кунье в 2017 году

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов рассчитывает на завершение строительства газопровода к Кунье в 2017 году. Об этом он сообщил 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил о сложностях, возникших в ходе строительства - в связи с нежеланием собственника земель пришлось строить обход.

Сейчас ведется отбор подрядной организации, который завершится в феврале. Завершение строительства газопровода предполагается к осени.

Источник: Псковская Лента Новостей