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Вице-губернатор Кузнецов рассчитывает на завершение строительства газопровода к Кунье в 2017 году


26.01.2017 13:10 ПЛН, Псков

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов рассчитывает на завершение строительства газопровода к Кунье в 2017 году. Об этом он сообщил 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил о сложностях, возникших в ходе строительства - в связи с нежеланием собственника земель пришлось строить обход.

Сейчас ведется отбор подрядной организации, который завершится в феврале. Завершение строительства газопровода предполагается к осени.

Источник: Псковская Лента Новостей



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