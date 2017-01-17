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Вице-губернатор Кузнецов рассчитывает на завершение строительства газопровода к Кунье в 2017 году
26.01.2017 13:10 ПЛН, Псков
Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов рассчитывает на завершение строительства газопровода к Кунье в 2017 году. Об этом он сообщил 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он напомнил о сложностях, возникших в ходе строительства - в связи с нежеланием собственника земель пришлось строить обход.
Сейчас ведется отбор подрядной организации, который завершится в феврале. Завершение строительства газопровода предполагается к осени.
Источник: Псковская Лента Новостей
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